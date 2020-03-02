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02.03.2020 - 17:02 | | DHA

450 gram esrarla yakalanan çift, gözaltına alındı

Manisa'da, polisin kontrol noktasında durdurduğu takside çantasında 450 gram esrarla yakalanan E.K. (30) isimli kadın ile F.S. (35) isimli erkek arkadaşı, gözaltına alındı.

450 gram esrarla yakalanan çift, gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saat 13.00 sıralarında, Manisa-İzmir yolu Süreyya piknik alanı girişindeki kontrol noktasında, şüphe üzerine taksi sürücüsünü durdurdu. Takside bulunan 2 kişinin telaşlı hareketleri, polis memurlarının dikkatini çekti. Arama yapan polisler, E. K. isimli kadının çantasına gizlenmiş 450 gram esrar buldu.

Bunun üzerine yapılan kimlik kontrolünde, E.K.'nin 'uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçundan arandığı ortaya çıktı. E.K ve yanındaki erkek arkadaşı F.S. gözaltına alındı. 2 şüpheli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'ne götürüldü. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

 

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