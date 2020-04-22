452 Alan Kodu Nerenin? 0452 Telefon Kodu Nereye Ait?

452 telefon alan kodu ülkemizde illerin haberleşmesini sağlayan telefon kodlarından biridir. Zaman zaman farklı telefon kodları ile aranabiliyoruz. Dolayısıyla bu telefon kodlarının nereye ait olduğunu bilmekte fayda var. İşte 452 telefon koduna ait tüm detaylar.

452 Nerenin Alan Kodu?

452 alan kodu nerenin sorusuna Ordu iline ait olduğunu söyleyebiliriz. Ordu ili ve ilçelerinin alan kodları 452 kodu ile belirlenir. Ve yerel sabit telefon numaraları 452 olarak belirtilmiştir.

0452 telefon kodu Ordu şehrine ait bir telefon kodudur. Ordu ilinden bu kodlar aranıyorsanız +90 426 kodu ile aranırsınız. Ordu ili Karadeniz bölgesinde yer alan bir ildir. Yaklaşık olarak ise 750 bin nüfusu bulunmaktadır.