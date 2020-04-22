454 Alan Kodu Nerenin? 0454 Telefon Kodu Nereye Ait?

454 alan kodu internet üzerinde çok sık araştırılan numaralardan biridir. Bu alan kodunu öğrenmek suretiyle il ve ilçe üzerinden sabit numara eşliğinde bölgeye ulaşım sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda bu alan kodu aracılığıyla ulaşım gerçekleştiğinde nereden geldiğini anlamamız mümkün.

454 Nerenin Alan Kodu?

Herhangi bir hataya düşmemek ya da bazı problemler ile karşı karşıya kalmamak için alan kodlarını mutlaka bilinmesi gerekir. Özellikle günümüz dünyasında sıkça yaşanan telefon dolandırıcılığına karşı bu bilgiler büyük öneme sahiptir. O yüzden aynı şekilde 454 alan kodunda öğrenerek bu konuda önlem almanız mümkün.

0454 Giresun'a ait olan alan kodudur. Plaka numarası 28 olan Giresun için, bu şehir itibariyle gelen numaralar üzerinden nereden arandığınızı öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda Giresun şehrinin farklı semtlerini aramak için 454 alan kodunu kullanmanız mümkün.