456 Alan Kodu Nerenin? 0456 Telefon Kodu Nereye Ait?

Ülkemizde bulunan illerin hepsi birbirinden farklı alan kodlarına sahiptir. Ülkemizdeki illerin birer tane alan kodu bulunur. Fakat bazı illerin birden fazla alan kodu bulunmaktadır.

456 Nerenin Alan Kodu?

Ülkemizde kullanılan alan kodlarından birisi de 456 numaralı alan kodudur. 456 numaralı alan kodu Gümüşhane şehrine aittir. Başka bir şehirden Gümüşhane'de bulunan sabit bir numara aranacak ise alan kodu olan 456 numarası kullanılır. Fakat alan kodları 0 eklenerek 4 haneli bir şekilde kullanılır.

0456 alan kodu Gümüşhane ilinin alan kodudur. Şehirlerarası gelen aramalarda telefon numarasının önünde alan kodları bulunur. Uluslararası gelen aramanın alan kodu 0456 ise bu arama Gümüşhane ili sınırları içerisinden yapılmış demektir.