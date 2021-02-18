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18.02.2021 - 10:31 |

46/2-C Trafik Ceza Kodu Nedir? 2021 Madde 46/2-C Cezası Ne Kadar?

Trafik kanunlarına göre, sürücülerin trafiği aksatması ve yolcuların, yayaların can güvenliğini tehlikeye atmalarının, belli yaptırımları bulunmaktadır. 46/2-c trafik ceza kodu ne anlama gelir, uygulanan ceza miktarları konularını detaylarıyla derledik.

46/2-C Trafik Ceza Kodu Nedir? 2021 Madde 46/2-C Cezası Ne Kadar?

 46/2-c trafik ceza kodu; 'aksine bir işaret bulunmadığı sürece, trafiğin seyrini değiştirecek ve yolcuların can güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirilmesi yasaktır' kuralıdır.

46/2-c Trafik Ceza Kodu Nedir?

Karayollarında trafiğin akışının sağlanması ve kişilerin güvenliğinin sağlanması bakımından, yanlış şerit değiştirme, büyük önem arz eder. Şerit değiştirirken uyulması en zorunlu kural, aksi bir durum olmadıkça, yan şeritten geçen araca yol verilmesi kuralıdır. Aracın yolunu keserek veya önüne çıkarak şerit değiştirmek, kanunlara göre yasaktır ve sürücü belli cezalara tabi tutulur.

Madde 46/2-c Cezası Ne Kadar?

1 Ocak 2020 itibariyle 46/2-c trafik ceza kodu ile uygulanmakta olan, şerit değiştirme ihlali ceza tutarı, 314 TL’dir. 15 gün içerisinde ödeme yapıldığı takdirde %25 indirim uygulanmaktadır. 46/2-c trafik ceza kodu kuralını aşan kimsenin ehliyetine el konmaz. 46/2-c trafik ceza ihlali yanında eğer başka bir ihlal yapıldı ise, araca el konulabilir.

Normal şartlar altında, araç trafikten men edilmez. Cezanın yazıldığı tarih, ceza tebliğ tarihi sayılır. Kişiye ayrıca bir tebligat gönderilmez. Trafik polisi veya jandarma aracı durdurmadan ceza yazma konusunda, serbesttir. Herhangi bir ceza teşkil etmez. Adresi tespit edilemeyen sürücülerin cezaları, bağlı olduğu mahallenin muhtarlıklarına teslim edilmektedir.

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