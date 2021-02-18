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18.02.2021 - 10:34 |

46/2-F Trafik Ceza Kodu Nedir? Madde 46/2-F Cezası Ne Kadar? (2021)

Trafik sürücüleri zaman zaman trafik cezaları ile karşılaşmaktadırlar. Her trafik cezasının da ayrı bir trafik ceza kodu bulunmaktadır. Bu trafik ceza kodları trafik denetleme şube müdürlüğü tarafından belirlenmiş olup her sürücüye aynı cezalar uygulanmaktadır. 46/2-f trafik ceza kodu da düzenlenmiş olan trafik kodlarından biridir. Peki, 46/2-f trafik ceza kodu nedir? Madde 46/2-f cezası ne kadar?

46/2-F Trafik Ceza Kodu Nedir? Madde 46/2-F Cezası Ne Kadar? (2021)

 46/2-f trafik şube denetleme müdürlüğü ve kara yollarının belirlemiş olduğu ayrıntılar ile birlikte düzenlenmiştir.

46/2-f Trafik Ceza Kodu Nedir?

46/2-f trafik cezası emniyet şeridini ihlal eden sürücüler için düzenlenmiştir. Emniyet şeridi yalnızca, acil durumlarda araç kazaları ve araçların acil durması gereken arızalarda sürücülerin kullanabileceği alanlardır. Onun dışında emniyet şeridinde seyir halinde olmak 46/2-f trafik kodlu ceza sebebidir.

Madde 46/2-f cezası ne kadar?

2021 yılı itibari ile trafik cezalarına yeni düzenlemeler getirildi. Bundan dolayı ceza miktarlarında zam oranına gidildi. 46/2-f trafik cezasının bedeli 1.339 TL olarak düzenlenmiştir. Her trafik cezasının da erken ödeme indirimi bulunuyor. 15 gün içerisinde 46/2-f trafik ceza kodlu cezayı ödediğiniz takdirde yüzde 25 indirim yapılır.

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