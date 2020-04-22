46 Nerenin Telefon Kodu? +46 Hangi Ülkeye Ait?
Dünya üzerinde birçok ülke bulunmaktadır. Bulunan bu ülkelerin ülke kodları vardır. Ayrıca bazı ülke kodları ülkemizde alan kodu da olabilir. Peki 46 nerenin telefon kodu? +46 hangi ülkeye ait? Sizler için bu konuyu detayları ile birlikte ele aldık.
Ülkemizde birçok il bulunur. Bulunan bu illerin birer alan kodu bulunmaktadır. Bazı illerin bir tane alan kodu bulunuyor iken, bazı illerin birden fazla alan kodu olabilir. Ülkemizdeki alan kodları başına 0 konularak kullanılır.
46 Nerenin Telefon Kodu?
Ülkemizdeki şehirlere ait alan kodları içerisinde 46 numaralı bir alan kodu bulunmamaktadır. Telefon kodlarının başına + işareti konduğunda bu bir ülke kodu olmaktadır.
+46 Hangi Ülkeye Ait?
Ülke kodları uluslararası telefon görüşmelerinde kullanılan kodlardır. Hangi ülke aranacak ise o ülkenin ülke kodu mutlaka girilmelidir. +46 numaralı ülke kodu da bunlardan birisidir. +46 numaralı ülke kodu İsveç ülkesine ait bir koddur. İsveç Kuzey Avrupa'da yer alan bir ülkedir. Yurtdışından gelen aramalarda telefon numarasının önündeki ülke kodunun +46 olması halinde bu aramanın İsveç ülkesinden yapıldığı anlaşılır.