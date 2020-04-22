464 Alan Kodu Nerenin? 0464 Telefon Kodu Nereye Ait?

Telefon üzerinden yapılan iletişim noktasında şehirlerin farklı alan kodları bulunur. Türkiye'deki 81 ilin birbirinden bağımsız alan kodları yer almaktadır. Bu kodlardan biri olarak 0464 alan kodunun nereye ait olduğunu öğrenebilir ve değişik amaçlar doğrultusunda değerlendirebilirsiniz.

464 Nerenin Alan Kodu?

Pek çok kişi tarafından 464 alan kodunun nereye ait olduğu merak ediliyor. Özellikle interneti araştırılan alan kodlarından biri olduğunu söylemek mümkündür. Eğer telefonunuza çağrı olarak 0464 geliyorsa bunun Rize’den olduğunu anlayabilirsiniz. Karadeniz bölgesinin en özel şehirleri arasında yer alan Rize, 464 alan koduna sahiptir.

Bu alan kodu ile beraber Rize merkez ve farklı ilçelerine ulaşım sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda Rize'den gelecek bilinmeyen numaraları da bu şekilde kolayca anlamanız mümkün. Farklı amaçlar doğrultusunda Rize şehrinin alan kodunu kullanabilirsiniz.