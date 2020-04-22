47/1-A Trafik Ceza Kodu Nedir? Madde 47/1-A Cezası Ne Kadar? (2020)

47/1 numaralı ceza kodu, sürücünün sürücü belgesine ceza puanı olarak işlenmektedir. Emniyet genel müdürlüğü tarafından hazırlanan trafik cezası rehberinde 47/1 cezaları için 20 ceza puanı yazıldığı bildirilmektedir. Bu puan sürücü belgesinden silinmediği için oldukça önem arz etmektedir.

47/1 Trafik Ceza Kodu Nedir?

47/1-a trafik cezası, trafiğin akışını denetlemek ile görevli zabıta ve diğer yetkililerin uyarı işaretlerine uyulmadığı taktirde verilmektedir. Bu ceza, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddesinde yer almaktadır.

Madde 47/1-a Cezası Ne Kadar? (2020)

47/1-a trafik cezası, 1 Ocak 2020 tarihinde yapılan açıklamaya göre 288 Türk Lirası değerindedir. Bu rakam, trafik cezasının tebliğ tarihinden sonraki 15 gün içinde ödenirse sürücüye %25 oranında indirim uygulanmaktadır.