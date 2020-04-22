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22.04.2020 - 18:13 |

47/1-A Trafik Ceza Kodu Nedir? Madde 47/1-A Cezası Ne Kadar? (2020)

Trafiğin akıcı bir şekilde ilerlemesi ve hayati tehlikelerin önüne geçebilmek amacıyla yaya ve sürücülere uyması gereken bazı kurallar konulmaktadır. Bu kurallara uyulmadığı taktirde kişilere farklı kodlar ile simgelenen trafik cezaları uygulanmaktadır. Peki, 47/1 trafik ceza kodu nedir? Madde 47/1-a cezası ne kadar? İşte 47/1 koduyla anılan trafik cezasına dair detaylı bilgiler.

47/1-A Trafik Ceza Kodu Nedir? Madde 47/1-A Cezası Ne Kadar? (2020)

 47/1 numaralı ceza kodu, sürücünün sürücü belgesine ceza puanı olarak işlenmektedir. Emniyet genel müdürlüğü tarafından hazırlanan trafik cezası rehberinde 47/1 cezaları için 20 ceza puanı yazıldığı bildirilmektedir. Bu puan sürücü belgesinden silinmediği için oldukça önem arz etmektedir.

47/1 Trafik Ceza Kodu Nedir?

47/1-a trafik cezası, trafiğin akışını denetlemek ile görevli zabıta ve diğer yetkililerin uyarı işaretlerine uyulmadığı taktirde verilmektedir. Bu ceza, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddesinde yer almaktadır.

Madde 47/1-a Cezası Ne Kadar? (2020)

47/1-a trafik cezası, 1 Ocak 2020 tarihinde yapılan açıklamaya göre 288 Türk Lirası değerindedir. Bu rakam, trafik cezasının tebliğ tarihinden sonraki 15 gün içinde ödenirse sürücüye %25 oranında indirim uygulanmaktadır.

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