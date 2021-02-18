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18.02.2021 - 10:36 |

47/1-B Trafik Ceza Kodu Nedir? Madde 47/1-B Cezası Ne Kadar? (2021)

Ülkemizde vergi dairesi başkanlığı tarafından pek çok vergi belirlenmiştir. Vergi dairesi başkanlığı düzenlemiş olduğu bu vergilere ayrı ayrı kodlar belirlemiştir. Bu kodlar sayesinde her verginin ayrıntısı da belirlenmiştir. Vergi kodları pek çok ayrıntıyı belirttiği gibi verginin miktarını da yine aynı şekilde belirtmektedir. Türkiye'de düzenlenmiş vergi türlerinden biri de 47/1-b'dir. Peki 47/1-b trafik ceza kodu nedir? Merak edilenleri sizler için derledik.

47/1-B Trafik Ceza Kodu Nedir? Madde 47/1-B Cezası Ne Kadar? (2021)

 47/1-b trafik ceza kodu trafik sürücülerini ilgilendiren önemli bir trafik ceza kodudur.

47/1-b Trafik Ceza Kodu Nedir?

47/1-b trafik ceza kodu nedir sorusunun cevabı kırmızı ışıkta geçen sürücüleri ilgilendiriyor. Bu ceza kodu kırmızı ışığa rağmen durmayıp yola devam eden sürücülere kesilmiş olan trafik ceza kodudur. EDS tarafından bu trafik cezası tespit edilir ve sürücünün adresine gönderilir.

Madde 47/1-b Cezası Ne Kadar? (2021)

2021 yılı itibari ile yeni trafik ceza kodları belirlenmiştir. 47/1-b ceza kodunun miktarı ise  314 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca bu ceza tarafına kesilen sürücüler için 20 puan trafik ceza puanı da uygulanmaktadır.

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