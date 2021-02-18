MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 47/1-C Trafik Ceza Kodu Nedir? Madde 47/1-C Cezası Ne Kadar? (2021)
ABONE OL
18.02.2021 - 10:38 |

47/1-C Trafik Ceza Kodu Nedir? Madde 47/1-C Cezası Ne Kadar? (2021)

Kara yolları trafik kanunu özellikle trafikte can ve mal kaybını önlemek için çeşitli kurallar koymuştur. Bu kurallar hem sürücüler hem de yayalar için geçerlidir. Kanunda yer alan maddelere göre en çok sürücüler trafik kuralları hakkında cezaya tabii tutulur. İşte 47/1-c kodlu trafik cezası ile ilgili bilinmesi gerekenler.

47/1-C Trafik Ceza Kodu Nedir? Madde 47/1-C Cezası Ne Kadar? (2021)

47/1-c trafik cezası da sürücülerin trafik işaret levhalarına uymaması sonucunda yapılan cezai işlemdir. Bu cezai işlemler kara yolları trafik kanunu gereğince uygulanmaktadır.

47/1-C Trafik Ceza Kodu Nedir?

47/1-C trafik ceza kodu 2918 sayılı kara yolları trafik kanunu içerisinde yer alan bir ceza maddesidir. Cezaya göre trafik levhalarına, işaretlerine ve cihazlarına uymamak sonucunda bu ceza uygulanır. Çünkü kanuna göre sürücülerin mutlaka trafik levhalarına ve işaretlerine uyması gerekir.
“Trafik işaret ve kurallarına uyma zorunluluğu” başlıklı kanunun 47. Maddesinde 47/1-c bendi yer alır. Bu maddeye göre trafik levhalarına ve cihazlarına uyulmaması yasaktır.

Madde 47/1-C Cezası Ne Kadar? (2021)

2021 yılında bu maddeye uymayan sürücüler 144 TL ceza ödemek zorundadır.

Aile Sağlık Merkezinde rezalet! Pantolununu indirip çalışanlara küfrettiŞoke eden olay Diyarbakır'da yaşandı. Bir kişi 65 yaş üstü kişilere koronavirüs aşısı yapıldığı sırada Aile Sağlığı Merkezine geldi. Pansuman odasına giren kişi pantolununu indirdi. Gelen son dakika haberine göre; hemşire Sermin Yokuş yaşanan o anları anlattı. İşte haberin detayları...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ehliyetsiz Araç Kullanma Cezası Ne Kadar? 2021 Ehliyetsiz Araba Sürmenin Cezası

Ehliyetsiz Araç Kullanma Cezası Ne Kadar? 2021 Ehliyetsiz Araba Sürmenin Cezası

Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor!

Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor!

'En riskli' koronavirüs senaryosunu açıkladı

'En riskli' koronavirüs senaryosunu açıkladı

Çakar Lamba Takma Ve Kullanma Cezası Ne Kadar Oldu? 2021 Çakar Lamba Maddesinin Detayları...

Çakar Lamba Takma Ve Kullanma Cezası Ne Kadar Oldu? 2021 Çakar Lamba Maddesinin Detayları...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet