47/1-C Trafik Ceza Kodu Nedir? Madde 47/1-C Cezası Ne Kadar? (2021)

47/1-c trafik cezası da sürücülerin trafik işaret levhalarına uymaması sonucunda yapılan cezai işlemdir. Bu cezai işlemler kara yolları trafik kanunu gereğince uygulanmaktadır.

47/1-C Trafik Ceza Kodu Nedir?

47/1-C trafik ceza kodu 2918 sayılı kara yolları trafik kanunu içerisinde yer alan bir ceza maddesidir. Cezaya göre trafik levhalarına, işaretlerine ve cihazlarına uymamak sonucunda bu ceza uygulanır. Çünkü kanuna göre sürücülerin mutlaka trafik levhalarına ve işaretlerine uyması gerekir.

“Trafik işaret ve kurallarına uyma zorunluluğu” başlıklı kanunun 47. Maddesinde 47/1-c bendi yer alır. Bu maddeye göre trafik levhalarına ve cihazlarına uyulmaması yasaktır.

Madde 47/1-C Cezası Ne Kadar? (2021)

2021 yılında bu maddeye uymayan sürücüler 144 TL ceza ödemek zorundadır.