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23.04.2020 - 17:59 |

47 Nerenin Plakası? Mardin İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

Plaka kodları araçların hangi vilayete bağlı olduklarını gösterir. Her vilayetin ayrı plaka kodları bulunur. 47 numaralı plaka kodu ise bunlardan birisidir. Peki 47 nerenin plakası? Mardin ilçelerinin plaka kodları ve harfleri nelerdir? Sizler için bu konuyu detayları ile derledik.

47 Nerenin Plakası? Mardin İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

Ülkemizde bulunan her ilin birbirinden farklı plaka kodları bulunur. Plaka kodları ile araçların hangi ile kayıtlı oldukları öğrenilebilir. 47 numaralı plaka kodu ise Mardin iline aittir.

47 Nerenin Plakası?

47 numaralı plaka kodu ülkemizde >Güneydoğu Anadolu'da bulunan Mardin iline aittir. Mardin iline kayıtlı tüm araçların plaka kodları 47 numaradır. Böylelikle araçların Mardin iline kayıtlı olduğu öğrenilir.

Mardin İlçelerinin Plaka Kodları ve Harfleri Nelerdir?

Mardin iline kayıtlı Artuklu, Kızıltepe, Derik, Mazıdağı, Dargeçit, Midyat, Ömerli, Nusaybin, Yeşilli ve Savur ilçelerine ait plaka harf grupları aşağıda belirtilmiştir.

 

 47 AC 001-47 AZ 999 Mardin Merkez

 47 DA 001-47 DR 999 Mardin Merkez

 47 H 0001-47 H 100 Mardin Merkez

 ​​​​​​​47 M 0001-47 M 2000 Mardin Merkez

 ​​​​​​​47 M 5001-47 M 9999 Mardin Merkez

 ​​​​​​​47 S 0001-47 S 1000 Mardin Merkez

 ​​​​​​​47 T 0001-47 T 2000 Mardin Merkez

 ​​​​​​​47 T 5001-47 T 7000 Mardin Merkez

 

 ​​​​​​​47 KA 001-47 KZ 999 Kızıltepe

 ​​​​​​​47 M 2000-47 M 2300 Kızıltepe

 ​​​​​​​47 PA 001-47 PZ 999 Kızıltepe

 ​​​​​​​47 S 2001-47 S 2030 Kızıltepe

 ​​​​​​​47 T 2000-47 T 3000 Kızıltepe

 

 ​​​​​​​47 LA 001-47 LE 999 Midyat

 47 M 3001-47 M 4000 Midyat

 47 S 001-47 S 999 Midyat

 47 T 3001-47 T 4000 Midyat

 

 47 M 4001-47 M 5000 Nusaybin

 47 NA 001-47 NZ 999 Nusaybin

 47 S 4001-47 S 5000 Nusaybin

 47 T 4001-47 T 5000 Nusaybin

 

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