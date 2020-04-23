47 Nerenin Plakası? Mardin İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri
Plaka kodları araçların hangi vilayete bağlı olduklarını gösterir. Her vilayetin ayrı plaka kodları bulunur. 47 numaralı plaka kodu ise bunlardan birisidir. Peki 47 nerenin plakası? Mardin ilçelerinin plaka kodları ve harfleri nelerdir? Sizler için bu konuyu detayları ile derledik.
Ülkemizde bulunan her ilin birbirinden farklı plaka kodları bulunur. Plaka kodları ile araçların hangi ile kayıtlı oldukları öğrenilebilir. 47 numaralı plaka kodu ise Mardin iline aittir.
47 Nerenin Plakası?
47 numaralı plaka kodu ülkemizde >Güneydoğu Anadolu'da bulunan Mardin iline aittir. Mardin iline kayıtlı tüm araçların plaka kodları 47 numaradır. Böylelikle araçların Mardin iline kayıtlı olduğu öğrenilir.
Mardin İlçelerinin Plaka Kodları ve Harfleri Nelerdir?
Mardin iline kayıtlı Artuklu, Kızıltepe, Derik, Mazıdağı, Dargeçit, Midyat, Ömerli, Nusaybin, Yeşilli ve Savur ilçelerine ait plaka harf grupları aşağıda belirtilmiştir.
47 AC 001-47 AZ 999 Mardin Merkez
47 DA 001-47 DR 999 Mardin Merkez
47 H 0001-47 H 100 Mardin Merkez
47 M 0001-47 M 2000 Mardin Merkez
47 M 5001-47 M 9999 Mardin Merkez
47 S 0001-47 S 1000 Mardin Merkez
47 T 0001-47 T 2000 Mardin Merkez
47 T 5001-47 T 7000 Mardin Merkez
47 KA 001-47 KZ 999 Kızıltepe
47 M 2000-47 M 2300 Kızıltepe
47 PA 001-47 PZ 999 Kızıltepe
47 S 2001-47 S 2030 Kızıltepe
47 T 2000-47 T 3000 Kızıltepe
47 LA 001-47 LE 999 Midyat
47 M 3001-47 M 4000 Midyat
47 S 001-47 S 999 Midyat
47 T 3001-47 T 4000 Midyat
47 M 4001-47 M 5000 Nusaybin
47 NA 001-47 NZ 999 Nusaybin
47 S 4001-47 S 5000 Nusaybin
47 T 4001-47 T 5000 Nusaybin