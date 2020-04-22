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22.04.2020 - 19:02 |

47 Nerenin Telefon Kodu? +47 Hangi Ülkeye Ait?

Dünya üzerinde birçok ülke bulunmaktadır. Bulunan ülkeler birer telefon koduna sahiptir. Bu telefon kodları yurtdışından gelen aramaların telefon numaralarının önünde bulunur ve hangi ülkeden aramanın yapıldığı telefon kodları ile bilinir. Peki, 47 nerenin telefon kodu? + 47 hangi ülkeye ait? Sizler için bu konuyu derledik.

47 Nerenin Telefon Kodu? +47 Hangi Ülkeye Ait?

47 numaralı ülke kodu Kuzey Avrupa'da bulanan Norveç ülkesine ait bir telefon kodudur. 

47 Nerenin Alan Kodu?

Dünyada bulunan bütün ülkelerin telefon kodları bulunmaktadır. Bu telefon kodlarından birisi de 47 numaralı koddur. 47 numaralı ülke kodu Kuzey Avrupa'da bulunan Norveç ülkesine aittir. Norveç'in başkenti Oslo'dur. Bu ülke genellikle soğuk havanın etkisinde olan bir ülkedir.

+47 numaralı ülke kodu Kuzey Avrupa'da bulunan Norveç ülkesine ait bir telefon kodudur. Yurtdışından gelen aramalarda telefon numarasının önünde +47 numaralı kod bulunuyor ise bu arama Norveç'ten yapılmaktadır.

Bütün telefon kodları herkes tarafından bilinemeyebilir. Fakat yırt dışı gelen aramalarda ülke kodlarından hangi ülkeden aramanın yapıldığı öğrenilebilir. Ülke kodu dışında alan kodları da bulunmaktadır. Böylelikle yurtdışı aramalarında ilk olarak ülke kodu yer alır. Daha sonra alan kodu bulunur. Son olarak da telefon numarası yer almaktadır. 

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