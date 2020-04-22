472 Alan Kodu Nerenin? 0472 Telefon Kodu Nereye Ait?

Ülkemizde birçok alan kodu bulunur. Bu alan kodlarının her biri bir şehre aittir. Bazı illerin bir adet alan kodu bulunuyor iken, bazı şehirlerin birden fazla alan kodu olabilir. Alan kodları kodun başına 0 yazılarak kullanılmaktadır.

472 Nerenin Alan Kodu?

Ülkemizde bulunan illerin alan kodları bulunur. Bunlardan birisi de 0472 numaralı alan kodudur. 0472 numaralı alan kodu ülkemizde Ağrı iline ait bir koddur. Şehirlerarası gelen aramalarda arayan numaranın önünde 0472 numaralı kod bulunuyor ise bu arama Ağrıdan yapılıyor demektir. Aynı şekilde Ağrıda bir telefon numarasını aramak içinde 0472 numaralı alan kodu girilmelidir.

Ülke kodları ise uluslararası aramalarda kullanılmaktadır. Bu ülke kodlarından birisi de 472 numaralı telefon kodudur. 472 numaralı telefon kodu ise Trinidad Ve Tobago ülkesine ait bir koddur.