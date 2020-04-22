MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 474 Alan Kodu Nerenin? 0474 Telefon Kodu Nereye Ait?
ABONE OL
22.04.2020 - 15:38 |

474 Alan Kodu Nerenin? 0474 Telefon Kodu Nereye Ait?

Türkiye sınırları içerisindeki 81 ilin kendine ait alan kodu bulunur. Böylece ilgili şehrin merkezine ya da farklı ilçelerine kolay şekilde ulaşım sağlanmaktadır. Aynı zamanda bir arama geldiği zaman burada hangi şehirden olduğu anlaşılır. O yüzden internette çok sık alan kodları üzerinden araştırma yapılmaktadır. Peki, 474 alan kodu nerenin? 0474 telefon kodu nereye ait? İşte detaylar.

474 Alan Kodu Nerenin? 0474 Telefon Kodu Nereye Ait?

Türkiye'de toplamda 81 il bulunmaktadır ve her birinin farklı alan kodu yer alır. Böylece amaca bağlı olarak alan kodlarını başta tuşlamak suretiyle, ilçeye özgü alan kodu ile beraber sabit numara üzerinden arama yapılır. Ancak birçok kişi farklı şekillerin alan kodunu bilmemektedir. Aynı şekilde 474 yine en çok merak edilen alan kodları arasında bulunuyor.

474 Nerenin Alan Kodu?
Eğer 474 alan kodu nereye ait olduğunu merak ediyorsanız bunun Kars’a ait olduğunu söylemek mümkün. 0474 üzerinden bir numara sizi arıyorsa Kars üzerinden geldiğini bu şekilde öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda Kars Merkez ya da farklı ilçelerini aramak istediğinizde, 0474 alan kodu ile beraber bölgeye kolay şekilde erişim sağlamanız mümkün.

Yıkamadığı parayı kasasına koymuyorZonguldak'ta esnaflık yapan 45 yaşındaki Hakan Oğuz Durukan, corona virüsten müşterilerini korumak amacıyla günde 10 bin TL değerindeki bozuk ve kağıt parayı çamaşır suyu ve deterjanla yıkayarak kasasına koyuyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

366 Alan Kodu Nerenin? 0366 Telefon Kodu Nereye Ait?

366 Alan Kodu Nerenin? 0366 Telefon Kodu Nereye Ait?

Emeklilere büyük şok! Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

Emeklilere büyük şok! Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

'Her yer cesetlerle doluydu, 4 hastanın can çekiştiğini gördüm'

'Her yer cesetlerle doluydu, 4 hastanın can çekiştiğini gördüm'

352 alan kodu nerenin? 0352 telefon kodu nereye ait?

352 alan kodu nerenin? 0352 telefon kodu nereye ait?

Sıradaki Haber