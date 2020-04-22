474 Alan Kodu Nerenin? 0474 Telefon Kodu Nereye Ait?

Türkiye'de toplamda 81 il bulunmaktadır ve her birinin farklı alan kodu yer alır. Böylece amaca bağlı olarak alan kodlarını başta tuşlamak suretiyle, ilçeye özgü alan kodu ile beraber sabit numara üzerinden arama yapılır. Ancak birçok kişi farklı şekillerin alan kodunu bilmemektedir. Aynı şekilde 474 yine en çok merak edilen alan kodları arasında bulunuyor.

474 Nerenin Alan Kodu?

Eğer 474 alan kodu nereye ait olduğunu merak ediyorsanız bunun Kars’a ait olduğunu söylemek mümkün. 0474 üzerinden bir numara sizi arıyorsa Kars üzerinden geldiğini bu şekilde öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda Kars Merkez ya da farklı ilçelerini aramak istediğinizde, 0474 alan kodu ile beraber bölgeye kolay şekilde erişim sağlamanız mümkün.