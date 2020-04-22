22.04.2020 - 17:59 |
476 Alan Kodu Nerenin? 0476 Telefon Kodu Nereye Ait?
Türkiye'nin 81 iline özel 81 adet özel alan kodları bulunmaktadır. Bu alan kodları sayesinde şehirler arası haberleşme sağlanmaktadır. İletişimin oldukça önemli olduğu günümüzde doğru iletişim için alan kodlarına ihtiyaç duyarız. 476 telefon kodu da şehirler arası haberleşmeyi sağlayan kodlardan biridir. Peki, 476 alan kodu nerenin? 0476 telefon kodu nereye ait? Sizler için 476 telefon koduna dair bilgileri derledik.
0476 veya 476 Türkiye'de yer alan özel alan kodları listesinde yer alır.
476 Nerenin Alan Kodu?
476 alan kodu nerenin sorusunun cevabı Iğdır'dır. Her şehre özel haberleşme amacı ile il ve ilçelerini kapsayacak şekilde telefon kodları verilmiştir. Iğdır için de özel olan telefon kodu 476 veya 0476 olarak belirlenmiştir. 0476 veya 476 telefon kodu Türkiye'nin en doğu bölgesinde bulunan Iğdır iline ait bir telefon alan kodudur. Iğdır ilinden +90 476 şeklinde başlayan numaralarla çağrı alabilirsiniz. Iğdır ilçeleri de yine aynı şekilde bu telefon alan kodunu kullanır. Iğdır ilimizin yerel sabit telefon numaraları 476 ile başlar.