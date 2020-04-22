482 Alan Kodu Nerenin? 0482 Telefon Kodu Nereye Ait?

İnternet üzerinden en çok araştırılan alan kodları arasında 482 geliyor. Bu alan kodu nereye ait olduğunu öğrenmek suretiyle amaca uygun olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca gelen çağrıları reddedebilir ya da ilgili şehrin pek çok ilçesine de güvenli biçimde ulaşabilirsiniz.

482 Nerenin Alan Kodu?

Telefonda 482 alan kodu ile bir çağrı geldiğinde bunun Mardin üzerinden yapıldığını anlayabilirsiniz. Yani 0482 Mardin şehrine ait olan alan kodudur. Türkiye'nin en önemli şehirleri arasında yer alan Mardin'e ulaşım sağlamak için, 0482 alan kodu ile beraber sabit numarayı çevirerek ulaşım sağlayabilirsiniz.

Aynı zamanda ilçe alan kodları kullanarak Mardin’in bütün farklı semtlerine rahatlıkla ulaşmak mümkündür. Bundan sonra ise 0482 alan kodu ile bir çağrı geldiğinde, bilinmeyen numaralar üzerinden Mardin merkezli olduğunu hemen anlayabilirsiniz.