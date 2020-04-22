484 Alan Kodu Nerenin? 0484 Telefon Kodu Nereye Ait?

Türkiye'de 81 ili bulunmakta ve her il için özel alan kodu atanmış durumdadır. Böylece bir çağrı olarak gelen bilinmeyen numaraların hangi şehirden ulaştığını anlamak kolay hale gelir. Diğer yandan bir şehre ulaşılmak istendiğinde alan kodu üzerinden sabit numara ile beraber bağlantı kurulabilmektedir.

484 Nerenin Alan Kodu?

Eğer telefonunuza 484 alan kodu ile çağrı geliyorsa bunun Siirt şehrinden olduğunu anlayabilirsiniz. Türkiye'nin doğu illerinden biri olarak öne çıkan Siirt için, bu alan kodu üzerinden bütün ilçelere ve merkeze güvenli biçimde ulaşım sağlayabilirsiniz.

Ayrıca bilinmeyen numaralar geldiğinde başında 0484 var ise Siirt üzerinden size ulaşıldığını anlamanız mümkün. Ne zaman isterseniz bu yazı üzerinden 484 alan kodunu Siirt şehrine ait olduğunu öğrenebilirsiniz. Amaca uygun olarak alan kodunu dilediğiniz zaman şehre ulaşım için kullanmanız mümkün.