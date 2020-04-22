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22.04.2020 - 18:19 |

486 Alan Kodu Nerenin? 0486 Telefon Kodu Nereye Ait?

Telefonunuza bilinmeyen numaralar geldiğinde alan kodu üzerinden bunun hangi şehirden olduğunu anlayabilirsiniz. Yapmanız gereken internet aracılığıyla Türkiye'deki 81 ilin farklı alan kodlarını öğrenmektir. Peki, 486 alan kodu nerenin? 0486 telefon kodu nereye ait? İşte detaylar.

486 Alan Kodu Nerenin? 0486 Telefon Kodu Nereye Ait?

Gün içerisinde yüzlerce kez arama yapılır. Bu aramalar şehirlerin merkezi ya da ilçeleri için gerçekleştirilir. Tabii bunu sağlamak için mutlaka şehrin alan kodunu bilmek gerekmektedir. Günümüzde pek çok kişi interneti kullanarak şehirlerin alan kodlarına ulaşım sağlıyor.

486 Nerenin Alan Kodu?

Eğer telefonla 486 alan kodu ile çağrı geliyorsa bunun Şırnak şehrinde olduğunu anlayabilirsiniz. Yani 0486 alan kodu Şırnak iline aittir. Bu şekilde telefonda bilinmeyen bir numara arama göründüğünde Şırnak şehrinden geldiğini öğrenmeniz mümkün. Aynı zamanda Türkiye'nin en özel şehirlerinden biri olarak Şırnak ilinin merkezi veya ilçelerine bu alan kodu üzerinden rahatlıkla ulaşım sağlayabilirsiniz.

Hem ticari hem kültürel açıdan önemli bir şehir olan Şırnak için, alan kodu 486 şeklinde atanmış durumda. Farklı amaçları doğrultusunda bu alan kodu üzerinden ne zaman isterseniz Şırnak ilini arayabilirsiniz.

 

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