49 ilde maske zorunlu

Kentin sembol alanlarından Kızılay’da maske denetimi yapan polisler, bisikletiyle yolun karşısına geçen gence neden maske takmadığını sordu. Bisiklet sürerken nefes alamadığını ileri süren genç, polisin uyarısı üzerine cebinden çıkardığı maskeyi takarak yola devam etti.

Maskesiz şekilde el ele tutuşarak yürüyen gençleri de durduran polis, maskelerini takmalarını istedi.

Bursa’da da ilk gün birçok kişinin karara uyduğu görülürken, bazı kişiler ise sokağa maskesiz çıktı. Polisler ise maske takmayanlara 392 TL ceza kesti. Öte yandan Edirne’de, trafiğe kapalı caddeler ile pazar yerleri ve sosyal toplanma alanlarına maskesiz giriş yasaklandı.