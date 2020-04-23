49 Nerenin Plakası? Muş İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

Ülkemizde 81 adet vilayet bulunmaktadır. Bu vilayetlere ait plaka kodları bulunur. 49 numaralı plaka kodu ise ülkemizde Doğu Anadolu'da bulunan Muş iline aittir.

49 Nerenin Plakası?

49 numaralı plaka kodu Muş iline aittir. Plaka kodu 49 olan araçlar Muş iline kayıtlıdır. Ayrıca plaka kodlarında harf grupları da bulunmaktadır. Harf grupları ise araçların kayıtlı oldukları ilin hangi ilçelerine bağlı olduklarını göstermektedir.

Muş İlçelerinin Plaka Kodları ve Harfleri Nelerdir?

Muş ilinde birçok ilçe bulunmaktadır. Bu ilçelerden Muş merkez, Bulanık ilçesi, Malazgirt ilçesi, Varto ilçesi plaka harf grupları aşağıda belirtilmiştir.

49 AC 001-49 AZ 999 Muş Merkez

49 J 1000-49 J 1999 Muş Merkez

49 M 0001-49 M 9999 Muş Merkez

​​​​​​​49 T 0001-49 T 0599 Muş Merkez

​​​​​​​49 T 0900-49 T 9999 Muş Merkez

​​​​​​​49 D 0001-49 D 9999 Bulanık

​​​​​​​49 J 2000-49 J 2999 Bulanık

​​​​​​​49 T 0701-49 T 0799 Bulanık

​​​​​​​49 E 0001-49 E 9999 Malazgirt

49 J 3000-49 J 3999 Malazgirt

49 T 0801-49 T 0999 Malazgirt

49 F 0001-49 F 9999 Varto

49 J 4000-49 J 4999 Varto

49 T 0601-49 T 0699 Varto