5 - 6 - 7 Mart’ta Dünya Kadınlar Festivali

İngiliz tiyatro yönetmeni Jude Kelly tarafından Dünya Kadınlar Günü’nün 100. yıl dönümü olan 2011’de başlatılan WOW Festivali (Women of the World - Dünyanın kadınları) kadınların toplumdaki kimliklerini destekleyen bir etkinlik olma özelliği taşıyor. Bu yıl da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla önemli etkinlikler gerçekleştirilecek. Bu yıl Dünya Kadınlar Festivali İstanbul, WOW Vakfı ortaklığında, British Council ve Sabancı Vakfı işbirliğiyle 5 - 6 -7 Mart tarihlerinde ilk kez dijital olarak düzenlenecek. Kadınları destekleyerek, kadınların karşılaştığı güçlükleri ve daha eşit bir dünya için oluşturdukları çözümleri görünür kılmayı hedefleyen WOW İstanbul Festivali, ‘Şehirde Kadın Olmak’ ana temasıyla gerçekleşecek. Dijital ortamda gerçekleşecek festivalde, sanat ve sivil toplum alanlarından kadınların imza attığı çalışmalara yer verilecek.

Cesaret hikâyeleri

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, “Sabancı Vakfı olarak, WOW - Dünya Kadınlar Festivali İstanbul’u British Council iş birliğiyle Türkiye’de ilk kez düzenlemekten memnuniyet duyuyoruz. Festival, sivil toplum alanından ve sanat dünyasından 60’tan fazla kişi ve kurumun katılımıyla, kadın hakları mücadelesinde güncel konuların tartışılacağı ve kazanımların kutlanacağı bir platform sunacak” dedi. Türkiye ve Birleşik Krallık’tan sivil toplum temsilcileri, akademisyenler ve sanatçıların bir araya geleceği ‘WOW Paneller’ bölümünde, festivalin alt temaları ele alınacak. ‘WOW Büyük Fikirler’ bölümünde ise Türkiye’den, engelleri ve sınırları aşan kadınların cesaret veren hikayeleri paylaşılacak.