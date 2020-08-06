6 Ağustos korona tablosu açıklanıyor - Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi? - Bakan Fahrettin Koca...

Tüm dünyada etkisi devam eden koronavirüs ile ilgili ülkemizdeki son durum bu akşam 20.00 sularında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanacak. İşte yurt genelindeki vatandaşlarımızın her gün heyecanla beklediği günlük tablonun son ayrıntıları...



TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?



(5 AĞUSTOS ÇARŞAMBA)

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 53.842

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 1.178

BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 19

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1.015

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 5.027.308

TOPLAM VAKA SAYISI: 236.112

TOPLAM CAN KAYBI: 5.784

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 219.506







TRUMP'TAN AŞI MÜJDESİ!



ABD Başkanı Donald Trump koronavirüs aşısı ile ilgili son dakika açıklaması yaptı. Trump aşının 3 Kasım ABD seçimlerinde hazır olacağını ifade etti.

Reuters'ın son dakika haberine göre; ABD Başkanı Donald Trump koronavirüs aşısı ile ilgili flaş bir açıklama yaptı. Trump aşının 3 Kasım ABD seçimlerinde hazır olacağını ifade etti.