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06.08.2020 - 19:07 |

6 Ağustos korona tablosu açıklanıyor - Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi? - Bakan Fahrettin Koca...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merakla beklenen 6 Ağustos koronavirüs tablosunu bu akşam duyuracak. Dün itibariyle yayınlanan son tabloya göre; test sayısının toplamda 5 milyonu geçtiği, toplam vaka sayısı ise 236.112'e ulaştığı belirtildi. 19 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiği açıklanırken toplam iyileşen sayısı ise 219.506 olarak duyuruldu...

6 Ağustos korona tablosu açıklanıyor - Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi? - Bakan Fahrettin Koca...

Tüm dünyada etkisi devam eden koronavirüs ile ilgili ülkemizdeki son durum bu akşam 20.00 sularında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanacak. İşte yurt genelindeki vatandaşlarımızın her gün heyecanla beklediği günlük tablonun son ayrıntıları... 

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU? 

(5 AĞUSTOS ÇARŞAMBA)

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 53.842

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 1.178

BUGÜNKÜ CAN KAYBI:  19

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1.015

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 5.027.308

TOPLAM VAKA SAYISI: 236.112

TOPLAM CAN KAYBI: 5.784

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 219.506

6 Ağustos korona tablosu açıklanıyor - Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi - Bakan Fahrettin Koca...


TRUMP'TAN AŞI MÜJDESİ!

ABD Başkanı Donald Trump koronavirüs aşısı ile ilgili son dakika açıklaması yaptı. Trump aşının 3 Kasım ABD seçimlerinde hazır olacağını ifade etti.

Reuters'ın son dakika haberine göre; ABD Başkanı Donald Trump koronavirüs aşısı ile ilgili flaş bir açıklama yaptı. Trump aşının 3 Kasım ABD seçimlerinde hazır olacağını ifade etti.

Antalya'da corona virüs denetimlerinden turistler de memnunİçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği koronavirüs tedbirleri ek genelgesi kapsamında Antalya'da denetimler yapıldı. Denetimlerde Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus timleri, kente gelen turistlere yabancı dilde tedbirler konusunda uyarılarda bulundu. İngiliz bir aile, Antalya'da yapılan uygulamalardan memnun olduklarını kaydetti.
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