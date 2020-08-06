6 Ağustos korona tablosu açıklanıyor - Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi? - Bakan Fahrettin Koca...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merakla beklenen 6 Ağustos koronavirüs tablosunu bu akşam duyuracak. Dün itibariyle yayınlanan son tabloya göre; test sayısının toplamda 5 milyonu geçtiği, toplam vaka sayısı ise 236.112'e ulaştığı belirtildi. 19 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiği açıklanırken toplam iyileşen sayısı ise 219.506 olarak duyuruldu...
Tüm dünyada etkisi devam eden koronavirüs ile ilgili ülkemizdeki son durum bu akşam 20.00 sularında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanacak. İşte yurt genelindeki vatandaşlarımızın her gün heyecanla beklediği günlük tablonun son ayrıntıları...
TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?
(5 AĞUSTOS ÇARŞAMBA)
BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 53.842
BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 1.178
BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 19
BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1.015
TOPLAM SAYILAR
TOPLAM TEST SAYISI: 5.027.308
TOPLAM VAKA SAYISI: 236.112
TOPLAM CAN KAYBI: 5.784
TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 219.506
TRUMP'TAN AŞI MÜJDESİ!
ABD Başkanı Donald Trump koronavirüs aşısı ile ilgili son dakika açıklaması yaptı. Trump aşının 3 Kasım ABD seçimlerinde hazır olacağını ifade etti.
Reuters'ın son dakika haberine göre; ABD Başkanı Donald Trump koronavirüs aşısı ile ilgili flaş bir açıklama yaptı. Trump aşının 3 Kasım ABD seçimlerinde hazır olacağını ifade etti.