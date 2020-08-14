14.08.2020 - 21:02 | | İHA
5 Ağustos'tan beri kayıp! 90 yaşındaki yaşlı adam her yerde aranıyor
Denizli’nin Pamukkale ilçesinde yaşayan 90 yaşındaki yaşlı adam yaklaşık 10 gündür aranıyor. Kayıp olarak aranan yaşlı adam bütün aramalara rağmen bir türlü bulunamadı.
Olay, Pamukkale ilçesi Küçükdere Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 90 yaşındaki Hüseyin Daştan yaşadığı evinden, 5 Ağustos 2020 Çarşamba günü sabahın erken saatlerinde ayrıldığı belirtildi. Ailesinin haber alamaması üzerine Jandarma Komutanlığına kayıp başvurusunda bulundu.
Alzaymır hastası olduğu belirtilen Hüseyin Daştan (90) Jandarma ekipleri tarafından arama çalışmaları başlatıldı. Jandarma, AFAD, AKUT, DAK, İHH ve TRAC ekipleri şu ana kadar herhangi bir bulguya rastlanılmadığını belirterek arama kurtarma çalışmalarını sonlandırdı.
Berat Albayrak açıkladı: Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli varBakan Albayrak, "Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ. Sıra bizde! Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.