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28.04.2020 - 12:29 | | İHA

5 ay sonra babasıyla aynı kaderi yaşadı!

Gümüşhane’de babası 5 ay önce kalp krizinden ölen 23 yaşındaki genç dün gece geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

5 ay sonra babasıyla aynı kaderi yaşadı!

Edinilen bilgiye göre 23 yaşındaki Yasin Taşdelen, dün gece sahur yemeğini yedikten sonra uyumak için yatağa girdi. Ağrıları artınca hastaneye götürülen Taşdelen’in kalp krizi geçirdi anlaşıldı.

Gümüşhane Devlet Hastanesi acil servisinde uzun süre müdahale edilen ve bu sırada kalbi sık sık duran Taşdelen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bekar olduğu ve bir petrol istasyonunda yıkamacı olarak çalıştığı öğrenilen Taşdelen’in babası Abdullah Taşdelen de 5 ay önce geçirdiği kalp krizi sonucu 47 yaşında hayatını kaybetmişti.

Evin en büyük oğlu olan Taşdelen’in vefatı zaten üzgün olan aileyi yıkarken, geride annesi ve 2 erkek kardeşini bırakan Taşdelen’in cenazesinin yarın merkeze bağlı Kızılcaköy köyündeki aile mezarlığında babasının yanında toprağa verileceği öğrenildi.

 

 

    Corona virüs testlerinde kullanılan negatif basınçlı kabin görüntülendiCorona virüs ile mücadelenin başında gelen hastanelerden İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi’nde her gün ortalama 500’ün üzerinde test yapılıyor. Bazı günler bu rakam binin üzerinde oluyor. İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Temel Bilimler binasında Mikrobiyoloji Laboratuvarında her gün yüzlerce PCR testi yapılıyor. Corona virüs şüphesiyle hastaneye gelen hastalar önce Covid-19 Müşahede Merkezine gidiyor orada negatif basınçlı kabinde hastaların burnundan ve ağzından numuneler alınıyor. Alınan örnekler büyük bir titizlikle Mikrobiyoloji Laboratuvarına götürülüyor ve saatler içerisinde yerli test kitleri sayesinde sonuçlar belli oluyor.
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