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11.11.2020 - 14:19 | | DHA

5 aylık evlilerdi! Feci son

Muğla'nın Milas ilçesinde, yol kenarındaki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü mahalle bekçisi Barbaros Yoran, yaşamını yitirdi.

5 aylık evlilerdi! Feci son

Kaza, dün gece Bodrum- Milas karayolunun 40’ıncı kilometresinde meydana geldi. Bodrum'dan Milas yönüne giden Barbaros Yoran’ın (28) kullandığı 48 U 1382 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki zeytin ağacına çarparak durdu. Ön tarafı büyük oranda hasar gören otomobilin sürücüsü Yoran, yaşamını yitirdi.

Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri, Yoran'ın cansız bedenini otomobilden çıkardı. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından 5 aylık evli olduğu öğrenilen Yoran'ın cansız bedeni, Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bodrum Emniyet Müdürlüğü bünyesinde mahalle bekçisi olarak görev yapan Barbaros Yoran'ın, mesai bitiminde Gökçeler Mahallesi'ndeki evine dönerken kaza yaptığı öğrenildi. 

5 aylık evlilerdi Feci son

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Albayrak'a teşekkürCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşma yapıyor. Erdoğan, 'Türkiye, anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere bölgede kurulacak ortak barış gücünde, Rusya ile birlikte yer alacaktır. Ateşkesin kontrolü ve denetimi için oluşturacağımız Ortak Türk-Rus Merkezi ile ilgili mutabakat zaptı bu sabah imzalandı' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ülkemize önemli hizmetler veren Berat Albayrak'a şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum' ifadelerine yer verdi.
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