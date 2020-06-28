28.06.2020 - 22:05 | | AA
5 bin 679 genç için geçici kimlik belgesi düzenlendi
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, hafta sonu 5 bin 679 genç için geçici kimlik belgesi düzenlediklerini bildirdi.
Genel Müdürlüğün Twitter hesabından yapılan açıklamada, iki haftalık sınav sürecinde bir tek gencin bile emekleri boşa gitmesin diye 2 bin 500'ü aşkın fedakar nüfus personelinin nöbette oldukları belirtildi.
Açıklamada, "Geçici kimlik belgesi düzenlediğimiz 5 bin 679 gencimizin umutlarına ortak olmanın mutluluğu içerisindeyiz." ifadeleri kullanıldı.
Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu (28 Haziran 2020)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1356 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 197 bin 239, can kaybı 5 bin 97 oldu. Son 24 saatte 1413 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 170 bin 595 oldu.