MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 5 bin 679 genç için geçici kimlik belgesi düzenlendi
ABONE OL
28.06.2020 - 22:05 | | AA

5 bin 679 genç için geçici kimlik belgesi düzenlendi

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, hafta sonu 5 bin 679 genç için geçici kimlik belgesi düzenlediklerini bildirdi.

5 bin 679 genç için geçici kimlik belgesi düzenlendi

 

Genel Müdürlüğün Twitter hesabından yapılan açıklamada, iki haftalık sınav sürecinde bir tek gencin bile emekleri boşa gitmesin diye 2 bin 500'ü aşkın fedakar nüfus personelinin nöbette oldukları belirtildi.

Açıklamada, "Geçici kimlik belgesi düzenlediğimiz 5 bin 679 gencimizin umutlarına ortak olmanın mutluluğu içerisindeyiz." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu (28 Haziran 2020)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1356 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 197 bin 239, can kaybı 5 bin 97 oldu. Son 24 saatte 1413 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 170 bin 595 oldu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

5 bin 679 genç için geçici kimlik belgesi düzenlendi

5 bin 679 genç için geçici kimlik belgesi düzenlendi

Emsal karar... Bunu yapan tazminatsız kovulur!

Emsal karar... Bunu yapan tazminatsız kovulur!

Corona virüs beyin hasarına yol açabilir!

Corona virüs beyin hasarına yol açabilir!

Son dakika | Bakan Koca corona virüste kritik rakamları açıklayıp uyardı: Tam tedbirli değiliz

Son dakika | Bakan Koca corona virüste kritik rakamları açıklayıp uyardı: Tam tedbirli değiliz

Sıradaki Haber