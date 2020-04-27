5 dakika sabredemedi, ceza yedi

Yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ±yla mÃ¼cadele kapsamÄ±nda 30 bÃ¼yÃ¼kÅŸehir ve ZonguldakÄ± kapsayan 4 gÃ¼nlÃ¼k sokaÄŸa Ã§Ä±kma kÄ±sÄ±tlamasÄ± gece yarÄ±sÄ± sona erdi. Ä°zmir Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne baÄŸlÄ± ekiplerin yanÄ± jandarma ekipleri ÅŸehrin hemen her noktasÄ±nda 4 gÃ¼n boyunca denetimlerini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. Ä°zmirde bÃ¼yÃ¼k Ã§oÄŸunlukla yasaÄŸa uyulduÄŸu gÃ¶zlenirken, bazÄ± vatandaÅŸlarÄ±n kÄ±sÄ±tlamanÄ±nÂ sona ermesinin hemen ardÄ±ndan araÃ§larÄ±yla birlikte yola Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

Ä°zmirÂ genelinde yapÄ±lan denetimler kapsamÄ±nda sokaÄŸa Ã§Ä±kma kÄ±sÄ±tlamasÄ±na uymayan 1704 kiÅŸiye idari iÅŸlem yapÄ±lÄ±rken, toplamda 3 milyon 620 bin TL para cezasÄ± kesildiÄŸi belirtildi. AyrÄ±ca, 11 kiÅŸi hakkÄ±nda ise adli iÅŸlem uygulandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

POLÄ°SLER DURDURDU

Bu aradaÂ sokaÄŸa Ã§Ä±kma kÄ±sÄ±tlamasÄ±nÄ±n son bulmasÄ±na 5 dakika kala bir sÃ¼rÃ¼cÃ¼ otomobili ile dÄ±ÅŸarÄ±ya Ã§Ä±ktÄ±. Polis ekiplerinin uygulama noktasÄ±nda durdurduklarÄ± vatandaÅŸa, sokaÄŸa Ã§Ä±kma kÄ±sÄ±tlamasÄ±nan bitimine 5 dakika kaldÄ±ÄŸÄ±belirtilerek, kural ihlali nedeniyleÂ 3 bin 150 TL para cezasÄ± uygulandÄ±.Â