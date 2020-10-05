5 Ekim bugünkü koronavirüs tablosu! Son dakika Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?

Koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısında yaşanan gelişmeler gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs tablosunda, vaka, test, ölü, iyileşen hasta sayısı olmak üzere ayrıntılar yer alıyor. Bugünkü koronavirüs tablosundaki son durum ise merak konusu. Peki Türkiye'de 5 Ekim koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?

KORONAVİRÜS TABLOSUNDA SON DURUM NEDİR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün şu açıklamayı gerçekleştirdi;

"Bugün yapılan 104.402 test sonucunda 1.429 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız 1.475. Rehavete kapılmamalı ve tedbiri elden bırakmamalıyız. Birlikte tedbirlere uyarak virüse fırsat vermemeliyiz. Birlik olursak kazanan biz oluruz. http://covid19.saglik.gov.tr"

5 EKİM TÜRKİYE KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

5 Ekim 2020 koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı. Akşam saatlerinde koronavirüs tablosunun açıklanması bekleniyor.