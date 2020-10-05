05.10.2020 - 20:08 |
5 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı! Bugünkü Türkiye koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısındaki son durum nedir?
Koronavirüs tablosundaki son durum merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 Ekim koronavirüs tablosunu sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştı.Koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısında yaşanan son durum koronavirüs tablosunda yer alıyor. Peki son dakika Türkiye'de 5 Ekim koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?
Koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısında yaşanan gelişmeler gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs tablosunda, vaka, test, ölü, iyileşen hasta sayısı olmak üzere ayrıntılar yer alıyor. Bugünkü koronavirüs tablosundaki son durum ise merak konusu. Merak edilen 5 Ekim 2020 koronavirüs tablosu açıklandı. Peki Türkiye'de 5 Ekim koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?
5 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu açıklamayı gerçekleştirdi;
Ağır hasta sayımız azalma eğiliminde. Yeni tespit edilen 1.603 hastamız var. Aktif hasta sayımızı düşürmek zorundayız. Tedbirde birlik olmaya devam edersek bunu başarabiliriz. Birlikte tedbirlere uyarak gücümüze güç katın. http://covid19.saglik.gov.tr
Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu ( 5 Ekim 2020)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 632 Kovid-19 testi yapıldı, 1603 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 57 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1412 oldu. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Aktif hasta sayımızı düşürmek zorundayız. Tedbirde birlik olmaya devam edersek bunu başarabiliriz." dedi.