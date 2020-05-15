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15.05.2020 - 01:56 | | AA

5 günlük bebeği hastaneden kaçıran kadın tutuklandı

Ankara'da 5 günlük bebeği hastaneden kaçıran kadın şüpheli tutuklandı.

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki emzirme odasında 5 günlük bebeğini emziren Suriye uyruklu Z.F.H.A'nın yanına gelen kadın zanlı, "Yorgun görünüyorsun, biraz dinlen, ben bebekle ilgilenirim." diyerek çocuğu kucağına aldı.

Bir süre sonra uykuya dalan Suriye uyruklu anne, uyandığında bebeğiyle kadının odada olmadığını fark etti.

Bunun üzerine Z.F.H.A, polise başvurarak bebeğini kaçıran kadından şikayetçi oldu.

Çalışma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, hastane ve çevresinde yaptıkları araştırmada şüpheli kadının, bebeği alarak taksiyle ayrıldığını tespit etti. 

Şüpheli S.P, Mamak'taki evinde polis ekiplerince bebekle yakalandı, kaçırılan çocuk annesine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.P. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Katı atık toplama merkezinde yangınÜmraniye'de bir katı atık toplama merkezinde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Elektrik hatlarındaki parlamalar nedeniyle itfaiye ekipleri yangına müdahale etmekte güçlük çekti.
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5 günlük bebeği hastaneden kaçıran kadın tutuklandı

5 günlük bebeği hastaneden kaçıran kadın tutuklandı

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