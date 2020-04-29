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29.04.2020 - 11:37 | | AA

5 günlükken corona tanısı konulan bebek taburcu edildi!

İzmir'de doğduktan beş gün sonra yeni tip corona virüs (Kovid-19) tanısı konulan Suriyeli Aziz bebek, yaklaşık bir aylık mücadelenin ardından sağlığına kavuşarak sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.

5 günlükken corona tanısı konulan bebek taburcu edildi!

Mustafa el-Mahmud ile Sihem el-Tamar, 5 yıl önce Suriye'nin Halep  kentinde evlendi. Suriye'deki iç savaştan kaçan Mahmud, 4 yıl önce İzmir'e  yerleşti ve geçimini, ayakkabıcılık yaparak sağlamaya başladı, geçen yıl da eşini  İzmir'e getirdi.

Sihem el-Tamar, bir ay önce ateşlenmesi üzerine eşi tarafından  getirildiği Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma  Hastanesi Ege Doğumevinde 33 haftalık bir erkek bebek dünyaya getirdi.

Çift, çocuklarına "Aziz" ismini verirken, solunum sıkıntısı yaşayan  bebek, aynı hastanenin yenidoğan yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Kovid-19 testi pozitif çıkan beş günlük Aziz bebeğe, midesine  ilerletilen bir tüp sayesinde ilaç tedavisi uygulandı.

Tedavilere olumlu yanıt veren Aziz bebek, yaklaşık bir aylık tedavinin  ardından tahlillerinin de negatif çıkmasıyla ailesine teslim edildi ve hastaneden  alkışlarla uğurlandı.

Hastanenin Yenidoğan Kliniği İdari Sorumlusu Doç. Dr. Defne Engür, AA  muhabirine yaptığı açıklamada, Aziz bebeğin hayata tutunması için yoğun bakım  servisinde görevli sağlık çalışanlarının bir ay boyunca mücadele ettiğini  söyledi.

Aziz bebeği bir ay boyunca negatif basınçlı izolasyon odasında takip  ettiklerini belirten Engür, "Bebeğimiz prematüre olarak dünyaya geldiği için  zaten solunum cihazına bağlı olarak nefes alıyordu. Kovid-19 testinin pozitif  çıktığını öğrenmemizin ardından ona ikili ilaç tedavisi uygulamaya başladık.  Tedaviye olumlu yanıt verdikten sonra onu solunum cihazından çıkardık." dedi.

5 günlükken corona tanısı konulan bebek taburcu edildi

Engür, bebeğin rahat nefes almasının ardından beslenmesiyle ilgili  tedaviler uyguladıklarını; bebeği, tüm fonksiyonları normal olarak hastaneden  taburcu ettikleri söyledi.

Bebeğin annesiyle ilk kavuşma anınını tüm yoğun bakım çalışanlarını  duygulandırdığını anlatan Engür, şunları kaydetti:

"Artık bebeğimiz annesinin göğsünden rahatça beslenebiliyor. Bugün  burada taburcu olan bir bebek görüyoruz ama bu başarının arkasında çalışan bir  sağlık ordusu var. Bunu hep birlikte başardık. Ekip olarak çok mutlu ve  gururluyuz. Kovid-19 yaşlılar ve gençlerin yanı sıra yeni doğan bebeklerde ve  çocuklarda da görülebilen bir hastalık. Hastalık yaşlılarda daha ağır  seyrediyor."

Yenidoğan Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Mehmet Yekta Öncel ise  Kovid-19 hastalığın prematüre bebeklerde nasıl seyrettiğiyle ilgili ellerinde çok  az bilimsel kaynak olmasına rağmen Aziz bebeği başarılı bir şekilde tedavi  etmenin gururunu yaşadıklarını dile getirerek "Bebeğimize kendi çocuğu gibi bakan  yenidoğan hemşirelerimiz başta olmak üzere, doktorlarımıza ve tüm yoğun bakım  çalışanlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Alınan önlemler sayesinde son günlerde  pandemi daha iyiye gidiyor, kontrol altına alınmak üzere, önlemlere sıkı bir  şekilde uymaya devam etmeliyiz ve gerekmedikçe vatandaşlarımız evlerinden  çıkmamalı.” diye konuştu.

Anne Sihem el-Tamar da bebeğini ilk kez kucağına aldığını belirterek,  "Aziz benim ilk çocuğum. Kovid-19 olduğunu öğrenince çok üzüldüm ama Allah'a  şükür sağlık çalışanlarının uyguladığı tedaviler sayesinde bebeğim iyileşti. Onu bugün hastaneden evimize götürüyorum. Tüm sağlık çalışanlarına teşekkür  ediyorum." ifadelerini kullandı.

Baba Mustafa el-Mahmud ise Türkiye'ye çok şey borçlu olduğunu, oğlunun  hayatını da Türk sağlık çalışanlarının kurtardığını söyledi.

Oğlunun ilk kucağına aldığı an çok heyecanlandığını anlatan baba  Mahmud, "Sağlık çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte bizi hiç yalnız  bırakmadılar. Onlar sayesinde moralimizi hiç bozmadık. Oğlumuz da onların bu çabalarına olumlu yanıt verdi." dedi.

 

 

 

Milli eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar uzatıldığını açıkladıMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar uzatıldığını belirten Bakan Selçuk, "Uzaktan eğitim şu anda elimizdeki tek seçenek. Tüm çocuklarımızdan ve velilerimizden ricam uzaktan eğitime sıkıca tutunmaları" dedi.
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