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04.05.2020 - 11:31 | | DHA

5 kişi drone ile tespit edildi! Boş arazide böyle görüldüler

Sultanbeyli'de sokağa çıkma yasağına rağmen boş arazide top oynayan 5 kişi polisin drone denetimine takıldı. Top oynayan 5 kişi hakkında, her biri için 3 bin 180'er TL olmak üzere toplam 15 bin 900 TL idari para cezası uygulandı.

5 kişi drone ile tespit edildi! Boş arazide böyle görüldüler

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince dün saat 14.55 sıralarında corona virüs tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı. Polisin drone ile yaptığı denetimlerde, Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan boş bir arazide 5 kişinin top oynadığı tespit edildi. Bunun üzerine söz konusu araziye giden polis, top oynayan 5 kişiye sokağa çıkma yasağına uymadıkları gerekçesiyle 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi uyarınca her birine 3 bin 180'er TL olmak üzere toplam 15 bin 900 TL idari para cezası uyguladı.

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