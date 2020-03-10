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10.03.2020 - 17:12 | | AA

5 kişi hırsızlıktan tutuklandı!

 Bingöl'de ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

5 kişi hırsızlıktan tutuklandı!

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve  Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Kaleönü ve Bahçelievler mahallelerindeki iş yeri ve evlerden sigara, bilgisayar, kasa, araba lastiği ve para çalınmasına  ilişkin çalışma başlattı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, söz  konusu yerlerden hırsızlık yaptıkları tespit edilen N.B, M.A.B, FK, D.D, S.B ve  A.B'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, bir zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ele geçirilen çalıntı eşyalar, sahiplerine teslim edildi.

 

 

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