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05.04.2020 - 21:41 |

5 Nisan Corona virüs vaka Ölü sayısı bugün Türkiye'de kaça yükseldi? - Canlı koronavirüs son durum haberi! Bakan Koca tabloyu AÇIKLADI

Türkiye'de Corona virüs ile iligli son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Yurt genelindeki tüm vatandaşlarımızı da yakından ilgilendiren Koronavirüs ile ilgili aramalar tüm hızıyla sürüyor. Dünyada 68 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan corona virüs ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 Nisan'daki son durumu yayınladı. İşte corona virüste son durumu gösteren grafik tablosu...

5 Nisan Corona virüs vaka Ölü sayısı bugün Türkiye'de kaça yükseldi? - Canlı koronavirüs son durum haberi! Bakan Koca tabloyu AÇIKLADI

5 Nisan corona virüs vaka ve can kaybı sayısı açıklandı. Yurt genelinde milyonlarca vatandaşımızı yakından ilgilendiren konuya ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklaması geldi. Peki Türkiye'de gün itibariyle son corona virüs vaka ve can kaybı sayısı kaça yükseldi? İşte 5 Nisan canlı grafik tablosu...

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU? 

(5 NİSAN PAZAR)

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 20.065

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 3.135

BUGÜNKÜ CAN KAYBI:  73

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 256

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 181.445

TOPLAM VAKA SAYISI: 27.069

TOPLAM CAN KAYBI: 574

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 1.042

5 Nisan Corona virüs vaka Ölü sayısı bugün Türkiyede kaça yükseldi - Canlı koronavirüs son durum haberi Bakan Koca tabloyu AÇIKLADI



3 NİSAN İL İL SON DURUM

5 Nisan Corona virüs vaka Ölü sayısı bugün Türkiyede kaça yükseldi - Canlı koronavirüs son durum haberi Bakan Koca tabloyu AÇIKLADI




Türkiye'de yerli firma corona virüs için ilaç üretmeye başladıYerli ilaç firması Abdi İbrahim koronavirüs hastalarının tedavisinde kullanılan sıtma ilacını Türkiye'de üreterek Sağlık Bakanlığı'na ücretsiz olarak teslim etmeye başladı. Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, ilacın üretim sürecini ve kullanımını anlattı.
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Corona virüs ölü sayısı ve vaka sayısı kaç? 5 Nisan Türkiye'de son dakika corona virüs haberleri

Corona virüs ölü sayısı ve vaka sayısı kaç? 5 Nisan Türkiye'de son dakika corona virüs haberleri

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