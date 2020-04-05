05.04.2020 - 21:41 |
5 Nisan Corona virüs vaka Ölü sayısı bugün Türkiye'de kaça yükseldi? - Canlı koronavirüs son durum haberi! Bakan Koca tabloyu AÇIKLADI
Türkiye'de Corona virüs ile iligli son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Yurt genelindeki tüm vatandaşlarımızı da yakından ilgilendiren Koronavirüs ile ilgili aramalar tüm hızıyla sürüyor. Dünyada 68 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan corona virüs ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 Nisan'daki son durumu yayınladı. İşte corona virüste son durumu gösteren grafik tablosu...
5 Nisan corona virüs vaka ve can kaybı sayısı açıklandı. Yurt genelinde milyonlarca vatandaşımızı yakından ilgilendiren konuya ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklaması geldi. Peki Türkiye'de gün itibariyle son corona virüs vaka ve can kaybı sayısı kaça yükseldi? İşte 5 Nisan canlı grafik tablosu...
TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?
(5 NİSAN PAZAR)
BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 20.065
BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 3.135
BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 73
BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 256
TOPLAM SAYILAR
TOPLAM TEST SAYISI: 181.445
TOPLAM VAKA SAYISI: 27.069
TOPLAM CAN KAYBI: 574
TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 1.042
3 NİSAN İL İL SON DURUM
Türkiye'de yerli firma corona virüs için ilaç üretmeye başladıYerli ilaç firması Abdi İbrahim koronavirüs hastalarının tedavisinde kullanılan sıtma ilacını Türkiye'de üreterek Sağlık Bakanlığı'na ücretsiz olarak teslim etmeye başladı. Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, ilacın üretim sürecini ve kullanımını anlattı.