5 Şubat Şans Topu CANLI çekiliş sonuçları AÇIKLANDI! Şans Topu sonuç SORGULAMA ekranı

5 Şubat 2020 Şans Topu çekilişi sonuçları açıklandı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da büyük bir ilgiyle takip edilen sevilen şans oyununda haftanın kazandıran şanslı numaralarını bir araya getiriyoruz. İşte Çarşamba günlerinin bir klasiği olan 5 Şubat Şans Topu çekilişinin sonuç sorgulama ekranı ve çekilişte kazandıran şanslı numaralar...



5 ŞUBAT ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI



1, 16, 17, 26, 31 + 1













ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİNDE GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN KAZANDIRAN NUMARALARI İÇİN TIKLAYINIZ





29 OCAK ÇEKİLİŞİNDE 5+1 BİLEN 1 KİŞİ OLDU!



Şans Topu oyununun 972. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 901 bin 599 liralık ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 17 kişi 5 bin 132'şer lira, 4 artı 1 bilen 285 kişi 408'er lira, 4 bilen 3 bin 544 kişi 41'er lira, 3 artı 1 bilen 7 bin 181 kişi 24'er lira, 3 bilen 96 bin 302 kişi 3,90'ar lira, 2 artı 1 bilen 62 bin 29 kişi 6,15'er lira, 1 artı 1 bilen 198 bin 42 kişi 3,65'er lira ikramiye alacak.