5 Şubat Şans Topu CANLI çekiliş sonuçları SORGULAMA ekranı - 5+1 bilen var mı? İşte kazandıran numaralar

Şans Topu çekilişinde 5 Şubat Çarşamba gününün sonuçları vatandaşların erişimine açıldı. Binlerce vatandaş tarafından umut kapısı olarak görülen Şans Topu çekilişinde haftanın kazandıran numaraları belirlendi. İşte Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen 5 Şubat Şans Topu çekilişi sonuçları ve milliyet.com.tr üzerinden ulaşabileceğiniz sonuç sorgulama ekranı...



5 ŞUBAT ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI



1, 16, 17, 26, 31 + 1















ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİNDE GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN KAZANDIRAN NUMARALARI İÇİN TIKLAYINIZ





29 OCAK ÇEKİLİŞİNDE 5+1 BİLEN 1 KİŞİ OLDU!



Şans Topu oyununun 972. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 901 bin 599 liralık ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 17 kişi 5 bin 132'şer lira, 4 artı 1 bilen 285 kişi 408'er lira, 4 bilen 3 bin 544 kişi 41'er lira, 3 artı 1 bilen 7 bin 181 kişi 24'er lira, 3 bilen 96 bin 302 kişi 3,90'ar lira, 2 artı 1 bilen 62 bin 29 kişi 6,15'er lira, 1 artı 1 bilen 198 bin 42 kişi 3,65'er lira ikramiye alacak.