5 Şubat Sayısal Loto CANLI çekiliş sonuçları 6 bilen oldu mu? İşte SORGULAMA ekranı! 1294. hafta büyük ikramiye hangi ile çıktı?

Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen Sayısal Loto'da günün heyecanı sona erdi. Sayısal Loto oynayan vatandaşlar, çekiliş sonuçlarını öğrenmek için arayışa geçti. Peki bu haftanın kazandıran numaraları hangileri oldu ve büyük ikramiye hangi ile çıktı? İşte 5 Şubat Sayısal Loto çekiliş sonuçları ile ilgili tüm ayrıntılar ve Sayısal Loto çekiliş sonuç sorgulama ekranı...



5 ŞUBAT 2020 SAYISAL LOTO SONUÇLARI



4, 7, 28, 29, 37, 35









SAYISAL LOTO KAZANDIRAN NUMARALAR İÇİN TIKLAYINIZ

1 ŞUBAT SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI (GEÇTİĞİMİZ HAFTA)

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Her hafta Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Sayısal Loto'nun 1293. hafta çekilişinde altı bilen çıkmayınca büyük ikramiye tutarı olan 1.895.334,18 TL'de devretti. Sayısal Loto çeklilişinde 5 bilen 98 kişi 7.737,85 TL'nin sahibi olurken 4 bilen 5.677 kişi 100,25 TL, ve 3 bilen 114.816 kişi 13,20 TL ikramiyenin sahibi oldu

İşte Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar...