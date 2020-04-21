MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 5. Türk-Rus kara devriyesi icra edildi
ABONE OL
21.04.2020 - 13:38 |

5. Türk-Rus kara devriyesi icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye ve Rusya Federasyonu mutabakatı çerçevesinde, İdlib'deki M4 kara yolunda 5’inci Türk-Rus birleşik kara devriyesinin icra edildiğini bildirdi.

5. Türk-Rus kara devriyesi icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "İdlib'deki M-4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 5'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edilmiştir" denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Türkiye-Rusya Federasyonu mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 5’inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edilmiştir.

5. Türk-Rus kara devriyesi icra edildi

Hafriyat sahasında, çuval içinde ceset bulunduİzmit'te, hafriyat sahasında, battaniyeye sarıldıktan sonra çuvalın içine koyulmuş ceset bulundu. Çürümeye başladığı görülen cansız beden, otopsi için hastane morguna götürüldü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kız arkadaşı, 4 kişiyle 40 bin lirasını gasbetmeye çalıştı

Kız arkadaşı, 4 kişiyle 40 bin lirasını gasbetmeye çalıştı

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Maaşın yüzde 81'ini...

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Maaşın yüzde 81'ini...

Fiyatlar çakıldı, tarihte ilk yaşandı... İşte nedeni

Fiyatlar çakıldı, tarihte ilk yaşandı... İşte nedeni

Kahramanmaraş'ta çizgili sırtlan ve porsuk görüntülendi!

Kahramanmaraş'ta çizgili sırtlan ve porsuk görüntülendi!

Sıradaki Haber