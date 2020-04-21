21.04.2020 - 13:38 |
5. Türk-Rus kara devriyesi icra edildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye ve Rusya Federasyonu mutabakatı çerçevesinde, İdlib'deki M4 kara yolunda 5’inci Türk-Rus birleşik kara devriyesinin icra edildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "İdlib'deki M-4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 5'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edilmiştir" denildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Türkiye-Rusya Federasyonu mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 5’inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edilmiştir.