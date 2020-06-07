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07.06.2020 - 11:12 | | DHA

5 yaşındaki çocuğun oyunu kötü bitti!

İstanbul Silivri'de 5 yaşındaki çocuk oynadığı topuzlu kapı kolunun deliğine parmağını sıkıştırdı. Küçük çocuğun parmağı, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.

5 yaşındaki çocuğun oyunu kötü bitti!

Silivri'de, 5 yaşındaki Azad Karaşit, oynarken evdeki topuzlu kapı kolunun ortasındaki deliğe orta parmağını sıkıştırdı. Küçük Azad'ın annesi, topuzlu kapı kolunu yerinden sökerek çocuğunu itfaiyeye götürdü. İtfaiye ekipleri, topuzlu kapı kolunu keserek çocuğun parmağını kurtardı.

Annesi, daha sonra Azad'ı Silivri Devlet Hastanesi'ne götürdü. Küçük Azad hastanede tedavi edildikten sonra taburcu edildi.

 

 

İstanbul'da 2 metrelik yılan paniğiSilivri'de otomobilin lastiği ile tamponu arasına giren giren yaklaşık 2 metre boyundaki yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkartılıp doğaya bırakıldı.
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