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09.03.2020 - 11:41 | | DHA

5 yıl sonra bir aile daha mutlu sona ulaştı!

Diyarbakır’da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP binası önünde 189 gündür oturma eylemi yapan ailelerden 2'sinin evladı daha ikna çalışmalarıyla terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan Tekoşin Açar (28), 5 yıl aradan sonra Diyarbakır'da ailesiyle buluşturuldu.

5 yıl sonra bir aile daha mutlu sona ulaştı!

Şırnak'tan gelen Sait Açar oğlu Haşim Açar için yine aynı kentten gelen Naime Dalmış ise kızı Tekoşin Açar için Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti eylemine 5 Mart günü katıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, istihbarat ve terörle mücadele birimlerinin ikna çalışmaları sonucu dün Haşim Açar Şanlıurfa'da, Tekoşin Açar ise Şırnak'ta terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu.

İfade işlemleri tamamlanan Tekoşin Açar, Diyarbakır'da ailesiyle buluşturuldu. İl Jandarma Komutanlığı'ndaki buluşmada 5 yıl aradan sonra ilk kez kızıyla kucaklaşan Naime Dalmış duygulu anlar yaşadı. Kızına sarılan anne, sevinç gözyaşları döktü. 

Teslim olan Haşim Açar'ın jandarmadaki sorgusu sürerken, Tekoşin Açar'ın ailesiyle buluşmasıyla evladına kavuşan aile sayısı 12 oldu. Haşim Açar'ın ise sorgusunun ardından ailesiyle buluşturulacağı öğrenildi.

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