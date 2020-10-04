5 yılda 557 canı ayağa kaldırdı

Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü. Ülkemizde hayvan haklarını koruma yasası hâlâ tartışılırken, hayvanlara yapılan işkence sık sık gündeme geliyor. Ama bu kadar kötülüğün içinde engelli hayvanlar için mücadele edenler de var. Onlardan biri, İstanbul’da yaşayan 60 yaşındaki mücevher tasarımcısı Agop Kuyumcuoğlu. 1974’den beri değerli taşlardan mücevher tasarlayan Kuyumcuoğlu, beş yıldır da atölyesinde felçli hayvanlar için yürüteç yapıyor. Beş yılda 557 hayvanı yaptığı yürüteçlerle ayağa kaldıran Kuyumcuoğlu, Türkiye’nin yanı sıra, Almanya, Nijerya, Fransa, Kıbrıs ve Bulgaristan’daki felçli hayvanların yardımına yetişiyor. Yaptığı yürüteçlerin malzemelerini kendisi alan Kuyumcuoğlu, bu ürünleri ihtiyaç sahiplerine ücretsiz veriyor.











‘Kediyle başladı’



Kuyumcuğlu, “Can” dediği hayvanlara yürüteç yapma süreciyle ilgili Milliyet’e şunları anlattı: “Bir grup hayvansever 6-7 yıldır İstanbul’un birçok bölgesindeki sahipsiz köpekleri beslemek için her hafta buluşuyoruz. Onlara mama götürüyoruz, baraka yapıyoruz. Bir gün bir kafede felçli bir kedinin yürüteç desteğiyle hareket ettiğini gördüm. Bu yürüteçlerin Türkiye’de yapılmadığını, yurt dışında da fahiş fiyatlara satıldığını öğrenince ‘Ben de yapabilirim’ diye düşündüm. Beş yıl önce o kediyi görmem süreci başlattı ve o günden beri hayvanlara yürüteç yapıyorum. Canlara yürüteç yapmak çok büyük bir mutluluk.”









‘Yasa çıksın demekten yorulduk’

Hayvanlara eziyet edenlere, öldürenlere hapis öngören yasanın çıkmamasına tepki gösteren Agop Kuyumcuoğlu, “Allah’ın yarattığı sessiz kullara yapılan zulüm ortada. Tecavüze uğrayan da var, eli ayağı kasten kesilen de. Ama kimsenin bu canlar için yaptığı bir şey yok. Bu durum bizi çok üzüyor. Yıllardır ‘Yasa çıksın’ demekten yorulduk” diye konuştu. Yürüteçleri ücretsiz veren Kuyumcuoğlu, “Bir kedi yürütecinin maliyeti 50-60, köpek yürütecinin maliyeti 200 TL. Bu işi gençlere öğreteceğim” dedi.



Fotoğraf: Ozan Güzelce