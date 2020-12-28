MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 5 yıldızlı bir otelde sır ölüm! Kız arkadaşı şoke oldu
ABONE OL
28.12.2020 - 12:40 | | DHA

5 yıldızlı bir otelde sır ölüm! Kız arkadaşı şoke oldu

Rusya’dan tatil için kız arkadaşı Oksana Komarova ile Antalya'ya gelen Pavel Khapaev (40), odasında ölü bulundu. Khapaev'ın ölüm nedeni, otopside belirlenecek.

5 yıldızlı bir otelde sır ölüm! Kız arkadaşı şoke oldu

Olay, sabaha karşı Konyaaltı ilçesindeki 5 yıldızlı bir otelde meydana geldi. Rus Pavel Khapaev, konakladığı otel odasında, kız arkadaşı Oksana Komarova tarafından yatakta hareketsiz halde bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Khapaev'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Oksana Komarova, polis merkezinde verdiği ifadesinde, tatil için iki gün önce geldiklerini belirterek, "Akşam alkol aldıktan sonra yattık. Saat 04.30 sıralarında uyandığımda Khapaev'in nefes almadığını fark ettim. Bunun üzerine otel yönetimine bilgi verdim" dedi.

Rus turistin ölüm nedeni, otopside belirlenecek.

 

 

    10 aydır nöbetteler! Kimse burada öteye gidemiyorŞanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı bir kırsal mahallenin sakinleri 10 aydır uyguladıkları tedbirler sayesinde, virüsün köylerine girmesini engelledi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Şırnak'ta ele geçirildi! 2 kilo 351 gram altın...

    Şırnak'ta ele geçirildi! 2 kilo 351 gram altın...

    Milyonları ilgilendiriyor! Bunu yapmayan işten atılır...

    Milyonları ilgilendiriyor! Bunu yapmayan işten atılır...

    2021 şifresi ihtiyatlı iyimserlik!

    2021 şifresi ihtiyatlı iyimserlik!

    Evinde Roma döneminden eserler bulunan kişi gözaltına alındı

    Evinde Roma döneminden eserler bulunan kişi gözaltına alındı

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet