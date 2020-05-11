MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 50 gün sonra AVM'lerden ilk görüntü!
ABONE OL
11.05.2020 - 11:01 | | AA/İHA

50 gün sonra AVM'lerden ilk görüntü!

Türkiye'de yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçici süre kapatılan alışveriş merkezleri (AVM), gerekli önlemleri alarak yeniden kapılarını açtı. Vatandaşlar, ateşleri ölçüldükten sonra mağazalara alındı.

AVM’ler 50 gün sonra yeniden açıldı!
AVM’ler 50 gün sonra yeniden açıldı!
AVM’ler 50 gün sonra yeniden açıldı!
Haberin Tüm Fotoğrafları

Corona virüs tedbirleri kapsamında alışveriş merkezleri 21 Mart'ta kapattıkları kapılarını bugün yeniden açtı. Normalleşme kapsamında saat 10.00’da açılan AVM’ler ilk müşterilerini tüm hijyen kurallarına uyarak almaya başladı. Müşteriler içeriye ateşler ölçülerek alındı. Ayrıca, müşterilerin maskesinin olup olmadığına dikkat edildi. Girişe uyarı levhaları konuldu. AVM’nin içinde belirli yerlere uyarı levhası ve dezenfektan konulduğu görüldü.

"GEZMEK İÇİN GELDİM"

Alışveriş merkezinin açılmasını bekleyen bir vatandaş, “Alışveriş değil. İnsan çoktan beri böyle yerlere girip çıkamadığı için özlem duyuyor. Dolayısıyla gezmek için geldim. Maske cebimde. Gerekiyorsa maske takacağız” dedi.

 

 

 

AVM'ler 50 gün sonra açıldı, vatandaşlar ateşleri ölçülerek içeriye alındıTürkiye'de yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçici süre kapatılan alışveriş merkezleri (AVM), gerekli önlemleri alarak yeniden kapılarını açtı. Vatandaşlar, ateşleri ölçüldükten sonra mağazalara alındı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çekmeköy'de kaçak maske operasyonu

Çekmeköy'de kaçak maske operasyonu

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem...

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem...

Bu yaz denize girilebilecek mi?

Bu yaz denize girilebilecek mi?

Bahçeşehir TEM Otoyolu'ndaki yoğunluk havadan fotoğraflandı

Bahçeşehir TEM Otoyolu'ndaki yoğunluk havadan fotoğraflandı

Sıradaki Haber