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10.05.2020 - 18:32 | | DHA

50 gün sonra sokağa çıktılar... Korku dolu anlar böyle kaydedildi

Çorum'da 50 gün sonra sokağa çıkan Neriman (81) ve Raif Ömer Serbest (87) çiftine motosiklet çarptı. Yaralanan çift, hastanede tedavi altına alındı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Koronavirüs salgını kapsamında evde kalan ve 4 saatliğine getirilen izinle sokağa çıkan Neriman ve Raif Ömer Serbest'e yaya geçidinde hızla gelen motosikletli kurye çarptı. Yola savrulan çift, yaralandı.

50 gün sonra sokağa çıktılar... Korku dolu anlar böyle kaydedildi

İhbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Serbest çifti, tedavi altına alındı. Kaza yerinden kaçan ismi açıklanmayan motosiklet sürücüsü ise polis tarafından yakalandı. Çifte motosikletin çarptığı kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. 

Yasağa rağmen çırılçıplak denize girdiAntalya'nın Gazipaşa ilçesinde, yasak olmasına rağmen sahile giden bir kişi, çırılçıplak denize girdi. Bir süre sonra denizden çıkarak elbiselerini alan adam, gözden kayboldu. Sahile balık tutmak için gelen bir kişi de kayıp doktoru arama çalışmaları yapan ekipler tarafından fark edilerek, uzaklaştırıldı.
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