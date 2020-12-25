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25.12.2020 - 20:01 | | İHA

50 kamera incelendi! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde 2 gündür kayıp olan şahsın izini süren polis ekipleri 50 kamerayı inceleyerek cinayeti ortaya çıkardı.

50 kamera incelendi! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Edinilen bilgiye göre; Erbaa ilçesinde 22 Aralık 2020 tarihinde ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan Ramazan Aslan’ı (35) arama çalışması başlatıldı. Polis ekipleri 50 kamerayı inceleyerek kayıp şahsın son olarak bindiği otomobili tespit etti.

Gözaltına alınan otomobilin sürücüsü Nurullah D. (28) cinayeti itiraf etti. Şahıs polise verdiği ilk ifadesinde Ramazan Aslan ile otomobilde kız arkadaşı yüzünden tartıştıklarını, mal pazarında tabanca ile kafasına sıkarak öldürdüğünü söyledi.

50 kamera incelendi Korkunç gerçek ortaya çıktı

Şahsın ifadesi doğrultusunda polis ekipleri cesedin yerini tespit etti. Kale boğazı mevkiinde gösterilen yerde arama yapan ekipler çalılıklar arasında şahsın cesedine ulaştı.

Yapılan incelemenin ardından Aslan’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.

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