50 metrelik uçuruma yuvarlanan kamyonetteki 6 kişi yaralandı

Kaza, saat 17.30 sıralarında Gazipaşa Hasdere Mahallesi Pınaralanı mevkiinde meydana geldi. Gazipaşa'dan Doğanca Mahallesine doğru seyir halinde olan İrfan Güngör (61) yönetimindeki 07 AIM 072 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 50 metrelik uçuruma yuvarlanarak dereye düştü.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kurtarma çalışmalarına katılan ekipler, yaralıları uçurumdan ip ve sedye yardımıyla güçlükle yukarı çekerek, yolda bekleyen ambulansların bulunduğu yola çıkardı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan araç sürücüsü İrfan Güngör ile yanında yolcu olarak bulunan Alime Uysal (61), Yıldız Güngör (33), Günay Güngör (51), Mehtap Değirmenci (31) ve Ali Efe Değirmenci (6) Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.