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03.08.2020 - 07:00 |

50 milyon TL büyük ikramiye çekilişi bugün

Milli Piyango’nun yeni oyun sistemiyle birlikte ikramiyelerin rekor kırması bekleniyor.

50 milyon TL büyük ikramiye çekilişi bugün

Yenilenen Çılgın Sayısal Loto’da artık Pazartesi de çekiliş yapılacak. 50 milyon TL ikramiye çekilişi bugün saat 21.30’da gerçekleşecek. Çılgın Sayısal Loto’da Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri şansınızı deneyebilirsiniz.

Nasıl oynanıyor

1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmaya dayalı bir oyun olan Çılgın Sayısal Loto’da en az 2, en fazla ise 6 adet sayıyı bilenler farklı miktarlarda ikramiye kazanıyor. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekiliyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de oynayabiliyor.

50 milyon TL büyük ikramiye çekilişi bugün

İşte kazanan numaralar

Milli Piyango’da yeni dönemin ilk çekilişi dün akşam yapıldı. Süper Loto’da 6 bilen çıkmadığından büyük ikramiye 25.5 milyon TL devretti. Sonuçlar şöyle:

6 bilen çıkmayınca, 25.5 milyon TL devretti.

5 bilen 3 kişi, 27 bin 979 TL, 6 kuruş,

4 bilen 250 kişi, 522 TL, 25 kuruş,

3 bilen 5 bin 623 kişi, 28 TL, 15 kuruş,

2 bilen 54 bin 249 kişi, 3 TL, 5 kuruş ikramiye kazandı.

50 milyon TL büyük ikramiye çekilişi bugün

2 bilene de ikramiye

Dün akşamki Süper Loto çekilişiyle birlikte 6, 5, 4 ve 3 bilenlerin yanı sıra 2 numarayı doğru tahmin edenlere de ödeme yapıldı.

Haftada 3 çekiliş: Süper Loto çekilişleri Pazar, Salı ve Perşembe günleri olmak üzere artık haftanın 3 günü saat 20:00’da gerçekleştirilecek.

50 milyon TL büyük ikramiye çekilişi bugün

 

 

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