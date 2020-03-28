50 Türk vatandaşı hayatını kaybetti

Kıran, 151 vatandaşın da test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Kıran, bakanlığın pandeminin dünya çapındaki etkilerini takip etmek, yurt dışındaki vatandaşların yardım taleplerine cevap vermek ve diğer ülkelerle iş birliği imkânlarını geliştirmek için 14 Mart’ta Koordinasyon ve Destek Merkezi’ni kurduğunu söyledi.



15 bin kişi geldi



45 farklı ülkeden 15 bine yakın Türk vatandaşının dün Türkiye’ye geldiğini, karantinaya alındığını söyleyen Yavuz Selim Kıran şunları dedi:

“Bugüne kadar 77 ülkeden Türkiye’ye tıbbi yardım destek talebi geldi. 20 ülkenin talebine imkanlarımız doğrultusunda cevap vermiş bulunuyoruz.”



