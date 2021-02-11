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11.02.2021 - 12:52 | | DHA

500 bin TL'lik otomobili, cam vitrinden çıkartarak kaçtılar

Bursa'da kimliği belirsiz şüpheliler, alarm sistemini devre dışı bırakarak girdikleri oto galeriden 500 bin TL değerindeki otomobili alıp, kaçtı. Şüphelilerin, lüks otomobili cam vitrini kırarak çıkarttıkları anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Oto hırsızlığı önceki gün saat 06.30 sıralarında Bursa Nilüfer ilçesi Karaman Mahallesi Sanayi Caddesi’nde bulunan oto galeride yaşandı. Kimliği belirsiz şüpheliler, alarm sistemini devre dışı bıraktıkları oto galeriye kapıyı zorla açarak girdi. 500 bin TL değerindeki lüks otomobil ile cam vitrini kırarak galeriden çıkan şüpheliler, kayıplara karıştı.

İş yerinin camının kırık olduğunu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, çalınan aracın bulunması için çalışma başlattı.

ÇALINMA ANI ORTAYA ÇIKTI

Bursa'da kimliği belirsiz şüphelilerin, alarm sistemini devre dışı bırakarak girdikleri oto galeriden 500 bin TL değerindeki otomobili, cam vitrinden çıkartarak çaldıkları anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde bir şüphelinin, otomobilin kapısını açarak, sürücü koltuğuna oturması, yolu gözetleyen diğer şüphelinin otomobilin yanına gelip, çevreyi gözetlemeye devam etmesi ile sürücü koltuğundaki şüphelinin, hızla otomobille cam vitrinden çıkarması yer alıyor.

500 bin TLlik otomobili, cam vitrinden çıkartarak kaçtılar

500 bin TLlik otomobili, cam vitrinden çıkartarak kaçtılar

 

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